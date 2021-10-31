В Грузии во втором туре выборов оппозиция уступила «Грузинской мечте»

В Грузии к раннему утру 31 октября закончился подсчёт голосов избирателей во втором туре муниципальных выборов. Голосование проходило в субботу 30 октября. Как сообщает "Немецкая волна", кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" одержали победу в 19 из 20 муниципалитетов, в частности, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Только в Цаленджихском муниципалитете, на западе Грузии, победу одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.

По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а его конкурент от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия – 44,4%.

В Рустави победила Нино Лацабидзе, в Батуми – Арчил Чиковани, в Кутаиси – Иосеб Хахалеишвили, в Поти – Бека Вачарадзе. Явка избирателей на участках для голосования во втором туре составила в целом 49%.

Грузинская оппозиция заявила о фальсификациях и отказалась признавать итоги второго тура муниципальных выборов. Никанор Мелия, глава "Единого национального движения" и соратник Михаила Саакашвили, призвал соотечественников к "бескомпромиссной борьбе".