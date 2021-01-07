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Штурм Капитолия

Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в то время, когда законодатели приступили к сертификации результатов выборов. В ходе беспорядков погибли четыре человека
Сторонники Трампа в ротонде Капитолия
1 Сторонники Трампа в ротонде Капитолия
В зале перед палатой Сената
2 В зале перед палатой Сената
В палате Капитолия со скульптурами выдающихся американцев. Полиция применила слезоточивый газ
3 В палате Капитолия со скульптурами выдающихся американцев. Полиция применила слезоточивый газ
В кабинете спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси
4 В кабинете спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси

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