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Штурм Капитолия
Январь 07, 2021
Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в то время, когда законодатели приступили к сертификации результатов выборов. В ходе беспорядков погибли четыре человека
1
Сторонники Трампа в ротонде Капитолия
2
В зале перед палатой Сената
3
В палате Капитолия со скульптурами выдающихся американцев. Полиция применила слезоточивый газ
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В кабинете спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси
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Штурм Капитолия
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