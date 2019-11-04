444 дня: 40 лет назад в Тегеране захватили американских заложников

40 лет назад, 4 ноября 1979 года, последователи аятоллы Рухоллы Хомейни ворвались в посольство США в Тегеране и захватили в заложники работавших там американских граждан. Так начался американо-иранский кризис, который по сей день во многом определяет отношения и политику в регионе.



В разгар Исламской революции в Иране студенты, поддержанные толпой, захватили здание американского посольства. Студенты заявили, что делают это в знак протеста против того, что Соединенные Штаты разрешили въезд в страну бывшему правителю Ирана шаху Мохаммеду Резе Пахлави. Разрешение на въезд было дано по гуманитарным соображениям – шаху требовалось лечение от рака.



После того как режим Хомейни предложил обменять заложников на шаха, Пахлави переехал в Египет, где и умер от болезни. А кризис с заложниками продолжался 444 дня. 52 американца были освобождены только в 1981 году. Противостояние с Ираном значительно подорвало позиции президента Джимми Картера во внутренней американской политике и определило расстановку сил на Ближнем Востоке. Восстановить отношения двум странам после этого кризиса так и не удалось.

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