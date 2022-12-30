Умер легендарный бразильский футболист Пеле

В Бразилии в возрасте 82 лет умер легендарный футболист, трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле. Об этом сообщает агентство Associated Press.

С ноября Пеле находился в одной из больниц в Сан-Паулу, куда его госпитализировали с респираторной инфекцией и COVID-19. Ему также требовалось лечение онкологического заболевания. В 2021 году футболист перенёс операцию по удалению опухоли толстой кишки и регулярно проходил лечение. 22 декабря стало известно, что состояние Пеле значительно ухудшилось.

Настоящее имя Пеле Эдсон Арантис ду Насименту. По версии Международной федерации футбола, он был признан лучшим футболистом XX-ого века наравне с аргентинцем Диего Марадоной. Пеле единственный футболист в истории футбола, который выиграл три чемпионата мира в 1958, 1962, 1970 годах. За сборную Бразилию он сыграл 92 матча и забил 77 голов. На клубном уровне Пеле выступал за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".

В июне этого года на личной странице Пеле в инстаграме было опубликовано открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить войну в Украине. "Я пережил восемь десятилетий, в течение которых видел конфликты, слышал высказывания бесхребетных лидеров, пропагандирующих зверство во имя безопасности своей нации. Мы должны остановить это. Давным-давно я пообещал себе, что всегда буду возвышать свой голос за мир. Сила остановить этот конфликт в ваших руках. В тех самых, которые я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году" - говорится в посте футболиста.

Радио Свобода