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Убежище. Жители Киева прячутся в метро от российских ракет
19 минут назад
Кадры из киевского метро, которое стало для многих убежищем, когда объявляют воздушную тревогу
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Некоторые станции киевского метро считаются самыми глубокими в мире. Они расположены на глубине более 100 метров
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Убежище. Жители Киева прячутся в метро от российских ракет
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