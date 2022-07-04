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Северодонецк. Украинский город, превращенный в руины

Российские войска после долгих и тяжелых боёв захватили Северодонецк, где когда-то проживало более 100 тысяч человек. Украинские военные несколько недель вели уличные бои за город, российская сторона проводила артиллерийские обстрелы, в результате которых разрушены здания.

Украина назвала свой отход из Северодонецка «тактическим» шагом. Она перебросила силы в Лисичанск, находящийся на возвышенности на противоположном берегу реки Северский Донец. 30 июня фотограф агентства Reuters запечатлел разрушения в Северодонецке, жители которого вынуждены жить под российской оккупацией.

После нескольких месяцев артиллерийских ударов жители выходят из подвалов и ходят по руинам Северодонецка
1 После нескольких месяцев артиллерийских ударов жители выходят из подвалов и ходят по руинам Северодонецка
Женщина перед разрушенным многоквартирным домом, в котором она жила
2 Женщина перед разрушенным многоквартирным домом, в котором она жила
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Останки противотанковой пушки МТ-12 &laquo;Рапира&raquo; возле сгоревших жилых домов
4 Останки противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» возле сгоревших жилых домов

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