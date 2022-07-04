Северодонецк. Украинский город, превращенный в руины

Российские войска после долгих и тяжелых боёв захватили Северодонецк, где когда-то проживало более 100 тысяч человек. Украинские военные несколько недель вели уличные бои за город, российская сторона проводила артиллерийские обстрелы, в результате которых разрушены здания.

Украина назвала свой отход из Северодонецка «тактическим» шагом. Она перебросила силы в Лисичанск, находящийся на возвышенности на противоположном берегу реки Северский Донец. 30 июня фотограф агентства Reuters запечатлел разрушения в Северодонецке, жители которого вынуждены жить под российской оккупацией.