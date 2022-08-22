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Фото

Последние дни «Азовстали» и судьба защитников Мариуполя

В Киеве открылась благотворительная выставка фотографий Дмитрия Козацкого. На снимках — его однополчане, находившиеся весной на территории «Азовстали» в осажденном Мариуполе. Многие в Украине воспринимают эти фотографии как символ сопротивления российскому вторжению.

Козацкий, как и многие другие военные, сдавшиеся в середине мая в плен после падения Мариуполя, остается в плену на территории, которую контролируют поддерживаемые Москвой сепаратисты. Мать Козацкого рассказала «Настоящему Времени» о фотографиях сына и о том, что они значат для нее. Она надеется, что защитники «Азовстали» не будут забыты.

Украинский солдат на территории металлургического комбината &laquo;Азовсталь&raquo; в Мариуполе. Последние защитники Мариуполя сдались российским войскам 16 мая. С тех пор они находятся в плену на территории, контролируемой сепаратистами на востоке Украины
1 Украинский солдат на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Последние защитники Мариуполя сдались российским войскам 16 мая. С тех пор они находятся в плену на территории, контролируемой сепаратистами на востоке Украины
Многие российские чиновники и сепаратисты питают неприязнь к защитникам &laquo;Азовстали&raquo;, призывая предать их трибуналу и даже казнить.&nbsp; Большинство защитников &laquo;Азовстали&raquo; &mdash; члены ультранационалистического полка &laquo;Азов&raquo;
2 Многие российские чиновники и сепаратисты питают неприязнь к защитникам «Азовстали», призывая предать их трибуналу и даже казнить. 

Большинство защитников «Азовстали» — члены ультранационалистического полка «Азов»
Полк &laquo;Азов&raquo; &mdash; крайне правая добровольческая группа, которая с 2014 года входит в состав Национальной гвардии Украины. Ранее это было военизированное ополчение, известное как батальон. &laquo;Азов&raquo; придерживается ультранационалистической идеологии, которую власти США связывают с неонацистским экстремизмом. Но сторонники &laquo;Азова&raquo; видят в нем патриотическую и боеспособную часть сил обороны страны.
3 Полк «Азов» — крайне правая добровольческая группа, которая с 2014 года входит в состав Национальной гвардии Украины. Ранее это было военизированное ополчение, известное как батальон. «Азов» придерживается ультранационалистической идеологии, которую власти США связывают с неонацистским экстремизмом. Но сторонники «Азова» видят в нем патриотическую и боеспособную часть сил обороны страны.
Оружие для полка &laquo;Азов&raquo;. 2 августа полк был объявлен Верховным судом России террористической организацией. Родственники пленных опасаются, что это может означать, что военные могут предстать перед судом как террористы
4 Оружие для полка «Азов».

2 августа полк был объявлен Верховным судом России террористической организацией. Родственники пленных опасаются, что это может означать, что военные могут предстать перед судом как террористы

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