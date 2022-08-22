Последние дни «Азовстали» и судьба защитников Мариуполя

В Киеве открылась благотворительная выставка фотографий Дмитрия Козацкого. На снимках — его однополчане, находившиеся весной на территории «Азовстали» в осажденном Мариуполе. Многие в Украине воспринимают эти фотографии как символ сопротивления российскому вторжению.

Козацкий, как и многие другие военные, сдавшиеся в середине мая в плен после падения Мариуполя, остается в плену на территории, которую контролируют поддерживаемые Москвой сепаратисты. Мать Козацкого рассказала «Настоящему Времени» о фотографиях сына и о том, что они значат для нее. Она надеется, что защитники «Азовстали» не будут забыты.