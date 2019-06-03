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30 лет крупнейшей в СССР трагедии на железной дороге

30 лет назад в СССР произошла крупнейшая после войны катастрофа на железной дороге. Взрыв газа поразил два поезда, везшие людей к Черному морю из Новосибирска и обратно из отпусков в Новосибирск. Утечка газа произошла из-за трещины в проходившем неподалеку трубопроводе Западная Сибирь – Урал – Поволжье. Мощность взрыва могла доходить до 10 килотонн ТНТ. По официальным данным, погибли 575 человек, 800 получили ранения.
Трагедия произошла в Башкирской АССР (ныне Башкортостан) 4 июня 1989 года в 1:15&nbsp;ночи (3 июня, 23:15 по московскому времени).
1 Трагедия произошла в Башкирской АССР (ныне Башкортостан) 4 июня 1989 года в 1:15 ночи (3 июня, 23:15 по московскому времени).
Взрыв повредил или полностью уничтожил 37 вагонов и два локомотива. 250 гектаров земли оказались в зоне пожара.
2 Взрыв повредил или полностью уничтожил 37 вагонов и два локомотива. 250 гектаров земли оказались в зоне пожара.
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Советский военнослужащий не может сдержать слез при виде обгоревших человеческих останков.&nbsp;&nbsp;
3 Советский военнослужащий не может сдержать слез при виде обгоревших человеческих останков.  
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Советский военнослужащий не может сдержать слез при виде обгоревших человеческих останков.  
This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing.
Спасательные бригады уносят обгоревшие останки с места крушения.&nbsp;&nbsp;
4 Спасательные бригады уносят обгоревшие останки с места крушения.  
This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal
Спасательные бригады уносят обгоревшие останки с места крушения.  

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