30 лет крупнейшей в СССР трагедии на железной дороге

30 лет назад в СССР произошла крупнейшая после войны катастрофа на железной дороге. Взрыв газа поразил два поезда, везшие людей к Черному морю из Новосибирска и обратно из отпусков в Новосибирск. Утечка газа произошла из-за трещины в проходившем неподалеку трубопроводе Западная Сибирь – Урал – Поволжье. Мощность взрыва могла доходить до 10 килотонн ТНТ. По официальным данным, погибли 575 человек, 800 получили ранения.

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