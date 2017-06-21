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«Звенящие грузовики» Пакистана

Пакистанские дальнобойщики тратят больше денег на украшение грузовиков, чем на строительство своих домов, но яркие транспортные средства, которые теперь являются иконой автомобильных дорог страны, вполне обоснованы бизнес-логикой.
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Причудливо украшенные грузовики грохочут даже на самых отдаленных дорогах Пакистана. Этот &quot;звенящий грузовик&quot; едет по шоссе в горной гряде Каракорум.
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Причудливо украшенные грузовики грохочут даже на самых отдаленных дорогах Пакистана. Этот "звенящий грузовик" едет по шоссе в горной гряде Каракорум.

Главный художник по росписи грузовиков Хуссейн Нур (справа) и другие рабочие в мастерской Нура в Равалпинди.
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Главный художник по росписи грузовиков Хуссейн Нур (справа) и другие рабочие в мастерской Нура в Равалпинди.

Рабочий выводит значение выражения &quot;ручная роспись&quot; на новый уровень. За эти цепочки с бляшками пакистанские грузовики и прозвали &quot;звенящими&quot;.
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Рабочий выводит значение выражения "ручная роспись" на новый уровень. За эти цепочки с бляшками пакистанские грузовики и прозвали "звенящими".

Готовые украшения для грузовиков в магазине в Равалпинди. Здесь это &ndash; прибыльный бизнес.
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Готовые украшения для грузовиков в магазине в Равалпинди. Здесь это – прибыльный бизнес.

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