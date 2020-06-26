Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Новая нормальность: как пандемия меняет мир

Работа магазинов, ресторанов, кинотеатров и других заведений постепенно возвращается в прежнее русло в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.
Роботизированный манипулятор проходит испытания перед открытием ресторана KFC, где не будет кассиров. Москва, 12 июня.
1 Роботизированный манипулятор проходит испытания перед открытием ресторана KFC, где не будет кассиров. Москва, 12 июня.
Зрители смотрят фильм в кинотеатре под открытым небом в Минске. 12 июня.
2 Зрители смотрят фильм в кинотеатре под открытым небом в Минске. 12 июня.
Женщина проходит через дезинфекционный коридор у входа на фуд-корт в Москве, 16 июня.
3 Женщина проходит через дезинфекционный коридор у входа на фуд-корт в Москве, 16 июня.
Украинский военный измеряет женщине температуру на блокпосту между территориями, контролируемыми Киевом, и землями, подконтрольными пророссийским сепаратистам. Окрестности Донецка, 22 июня.
4 Украинский военный измеряет женщине температуру на блокпосту между территориями, контролируемыми Киевом, и землями, подконтрольными пророссийским сепаратистам. Окрестности Донецка, 22 июня.

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG