Ссылки доступа
Перейти к основному содержанию
Перейти к основной навигации
Перейти к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты Радио Азатутюн
Вход / Регистрация
Հայ
Eng
РУС
Поиск
Поиск
Поиск
Главная
Новости
Политика
Общество
Экономика
Регион
Карабах
Культура
Спорт
Архив
Вход / Регистрация
Еще
Հայերեն
English
Русский
Поиск
Поиск
Предыдущий
Следующий
Breaking News
Фото
Новая нормальность: как пандемия меняет мир
Июнь 26, 2020
Работа магазинов, ресторанов, кинотеатров и других заведений постепенно возвращается в прежнее русло в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.
1
Роботизированный манипулятор проходит испытания перед открытием ресторана KFC, где не будет кассиров. Москва, 12 июня.
2
Зрители смотрят фильм в кинотеатре под открытым небом в Минске. 12 июня.
3
Женщина проходит через дезинфекционный коридор у входа на фуд-корт в Москве, 16 июня.
4
Украинский военный измеряет женщине температуру на блокпосту между территориями, контролируемыми Киевом, и землями, подконтрольными пророссийским сепаратистам. Окрестности Донецка, 22 июня.
Загрузить еще
Новая нормальность: как пандемия меняет мир
Категории
Видео
Детали: как роботы делают операции человеку
Итоги: пандемия при параде
Америка: приговор Серебренникову и новые рекорды COVID-19
Еще
Back to top
XS
SM
MD
LG