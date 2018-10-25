Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Красные звезды Москвы

Сталинские звезды продолжают сиять над столицей России, несмотря на звучащие призывы вернуть более древние символы страны.
Пять рубиновых звезд на шпилях Кремля впервые зажглись в 1937 году.
1 Пять рубиновых звезд на шпилях Кремля впервые зажглись в 1937 году.
Но когда-то кремлевская &quot;корона&quot; выглядела совсем иначе. Однажды с его башен на восток и на запад глядели двуглавые орлы.&nbsp;
2 Но когда-то кремлевская "корона" выглядела совсем иначе. Однажды с его башен на восток и на запад глядели двуглавые орлы. 
После революции 1917 года царских орлов демонтировали.&nbsp;
3 После революции 1917 года царских орлов демонтировали. 
В 1935 году были изготовлены точные копии этой звезды. Они сменили гербовых орлов на шпилях четырех кремлевских башен. Серп и молот на них были инкрустированы самоцветами: горным хрусталем, аметистами, аквамаринами...
4 В 1935 году были изготовлены точные копии этой звезды. Они сменили гербовых орлов на шпилях четырех кремлевских башен. Серп и молот на них были инкрустированы самоцветами: горным хрусталем, аметистами, аквамаринами...

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG