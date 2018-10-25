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Красные звезды Москвы
Октябрь 25, 2018
Сталинские звезды продолжают сиять над столицей России, несмотря на звучащие призывы вернуть более древние символы страны.
1
Пять рубиновых звезд на шпилях Кремля впервые зажглись в 1937 году.
2
Но когда-то кремлевская "корона" выглядела совсем иначе. Однажды с его башен на восток и на запад глядели двуглавые орлы.
3
После революции 1917 года царских орлов демонтировали.
4
В 1935 году были изготовлены точные копии этой звезды. Они сменили гербовых орлов на шпилях четырех кремлевских башен. Серп и молот на них были инкрустированы самоцветами: горным хрусталем, аметистами, аквамаринами...
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Красные звезды Москвы
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