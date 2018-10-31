Ссылки доступа
Перейти к основному содержанию
Перейти к основной навигации
Перейти к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты Радио Азатутюн
Вход / Регистрация
Հայ
Eng
РУС
Поиск
Поиск
Поиск
Главная
Новости
Политика
Общество
Экономика
Регион
Карабах
Культура
Спорт
Архив
Вход / Регистрация
Еще
Հայերեն
English
Русский
Поиск
Поиск
Предыдущий
Следующий
Breaking News
Фото
Следы ГУЛАГа
Октябрь 31, 2018
Потомки чешских узников сталинских лагерей путешествуют по Сибири в поисках правды о прошлом. Поисковики разыскивают на просторах бывшего СССР следы ГУЛАГа
1
Инструменты, оставшиеся от узников ГУЛАГа в заброшенной урановой шахте в районе Кодара в северной части Забайкалья.
2
Тачка в трудовом лагере стоит там же, где ее оставил заключенный 67 лет назад.
3
Эти редкие снимки были сделаны группой чешских путешественников, которые хотят запечатлеть то, что осталось от сталинской сети лагерей в СССР.
4
В 2009 году после нескольких поездок с рюкзаками по России Степан Черноушек вместе с группой своих друзей-чехов совершил то, что он сам называет "паломничеством" в сибирскую Арктику, и нашел остатки тогда малоизвестного, забытого сталинского проекта строительства Трансполярной железнодорожной магистрали –
"Дороги смерти"
, как называли ее.
Загрузить еще
Следы ГУЛАГа
Категории
Видео
Главное: встреча Меркель и Порошенко в Киеве
Парламент Армении второй раз не смог избрать премьер-министра
Россия ввела санкции против Украины
Еще
Back to top
XS
SM
MD
LG