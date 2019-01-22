В интернете набирает популярность новый челлендж – #10YearChallenge. Пользователи соцсетей, политики и медийные личности выкладывают фотографии себя в 2019 году и себя – десять лет назад. Настоящее Время решило сравнить, как за 10 лет изменились люди, которые сегодня возглавляют бывшие советские республики. Армения

После референдума в 2015 году Армения официально перешла от президентской к парламентской республике. Это означает, что большую часть полномочий в стране на себя берёт премьер-министр вместе с парламентом. А президент выполняет больше репрезентативную функцию. Сейчас страну возглавляет лидер оппозиции к бывшей правящей партии и в прошлом политический активист Никол Пашинян. Он был среди лидеров протестного движения в Армении весной 2018 года. Демонстрации были вызваны недовольством правлением Сержа Саргсяна и его партии, а также тем, что Саргсян, который два срока был президентом, попытался остаться у власти на третий срок, став премьером. Протесты позже назвали «бархатной революцией». В начале 2000-х Пашинян работал журналистом, с 2008 года находился в розыске из-за участия в массовых протестах после нарушений на выборах президента 2008 года. В 2009 году Пашинян сдался властям Армении. Его приговорили к 7 годам лишения свободы по обвинениям в организации массовых беспорядков.​ Азербайджан

Последние 16 лет – с 2003 года – Азербайджаном правит Ильхам Алиев. Он стал президентом незадолго до официального объявления о смерти своего отца Гейдара, который возглавлял страну с 1993 года. На последних выборах президента, прошедших в апреле 2018, по официальным данным, Ильхам Алиев победил с результатом в 84%. Также в 2016 году в Азербайджане прошёл референдум о внесении изменений в Конституцию страны, и срок пребывания президента у власти был увеличен с пяти до семи лет. Поэтому Алиев будет оставаться во главе Азербайджана минимум до 2025 года. Беларусь

Александр Лукашенко – один из политиков, находящихся у власти самое продолжительное время. Тогда еще глава антикоррупционной комиссии Лукашенко занял президентское кресло в 1994 году – сразу же после учреждения должности. После двух сроков подряд в 2004 году он инициировал референдум, который позволил ему баллотироваться в президенты неограниченное количество раз. После этого Лукашенко с официальными результатами не менее 79% побеждал в последующих выборах 2006-го, 2010-го и 2015 годов. Международные наблюдатели и правозащитные организации неоднократно обвиняли власти Беларуси в фальсификациях голосов и нарушениях прав человека. Грузия

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в конце 2018 года. Формально она шла на выборы как независимый кандидат. Но ее, как и на парламентских выборах 2015 года, поддерживала правящая партия «Грузинская мечта», которая дружески настроена к России. Её лидер – олигарх Бидзина Иванишвили. Сразу после объявления результатов выборов в Тбилиси прошла серия протестов против назначения Зурабишвили. Сама президент утверждает, что не видит возможностей для сотрудничества с Россией и будет продолжать политику сближения с Западом. В начале 2000-х Зурабишвили, которая родилась во Франции, работала в МИДе этой страны и возглавляла Генеральный секретарат национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии. Позже она уехала в Грузию, где в 2004-2006 годах занимала пост министра иностранных дел. В 2009 году она возглавляла собственную оппозиционную партию «Путь Грузии», которая участвовала в протестах против тогдашнего президента Михаила Саакашвили. Казахстан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится у власти на постсоветском пространстве дольше всех – 29 лет. С 1990-го по конец 1991-го Назарбаев был избран президентом Казахской ССР, позже – президентом Республики Казахстан. Тогдашние пятилетние полномочия президента Назарбаева должны были закончиться в декабре 1996 года. В апреле 1995 года на референдуме вместо выборов его пребывание на посту президента продлевается еще на пять лет – до декабря 2000 года. После этого Назарбаев переизбирался на пост президента снова и снова. В 2010 году в Конституции страны за ним закрепили статус «Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации». Сейчас Назарбаеву 78 лет. Кыргызстан

Редакции Настоящего Времени не удалось найти фотографии нынешнего президента страны Сооронбая Жээнбекова из 2009 года в открытом доступе. Главой Кыргызстана Жээнбеков стал в 2017 году. Раньше его считали соратником предыдущего президента Алмазбека Атамбаева. Но со вступлением Жээнбекова в должность в стране завели несколько расследований в отношении высокопоставленных чиновников, которые входили в «команду Атамбаева», – их подозревают в коррупции. Сам Жээнбеков с 2016 года занимал пост премьер-министра, с 2010 года занимал пост губернатора Ошской области. До этого времени нынешний президент занимался частным предпринимательством. Латвия

Марис Кучинскис занимает должность премьер-министра Латвии с 2016 года. Свою политическую карьеру он начал еще в 1994 году, избравшись в гордуму Валмиеры. После этого возглавлял Минстерство регионального развития и несколько раз баллотировался в Сейм. Но смог пройти в латвийский парламент лишь к девятому созыву – с 2006-го по 2009 год. Литва

​Даля Грибаускайте дважды избиралась президентом страны. Свои первые выборы она выиграла как раз в 2009 году. Незадолго до того, как вступить в должность, она возглавляла Комиссию Евросоюза по финансовому программированию и бюджету​, а ранее – Комиссию ЕС по вопросам образования и культуры​. В начале 2000-х Грибаускайте занимала должность министра финансов Литвы. Молдова

Найти фотографии нынешнего премьер-министра Молдовы Павла Филипа 2009 года в открытом доступе Настоящему Времени также не удалось. Филип стал премьер-министром Молдовы в 2016 году. До этого с 2011-го по 2016 годы он занимал должность министра информационных технологий и связи. До начала своей политической карьеры в 2011 году Филип занимал должность генерального директора табачной фабрики и фабрики по производству конфет после работы в различных цехах. Россия

В 2018 году начался четвёртый срок Владимира Путина в качестве президента России – срок его новых полномочий истекает в 2024 году. После первых двух – с 2000-го по 2008 год – эту должность занял Дмитрий Медведев, который сегодня находится в кресле премьер-министра. В свой президентский срок Медведев подписал поправки к Конституции, которые увеличили срок полномочий президента с четырёх до шести лет. В 2012 году Путин в третий раз стал главой России. Свое выдвижение он объяснял тем, что Конституция запрещает одному и тому же человеку занимать эту должность два срока подряд. Через несколько месяцев после очередной победы Путина на выборах 2018 года, парламент Чечни внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции, которые бы позволили продлить полномочия президента до трёх сроков подряд. В 2009 году Путин находился в кресле премьер-министра. Таджикистан

​Эмомали Рахмон – бессменный президент Таджикистана. Он находится в этой должности с 1994 года. В 2016 году депутаты парламента единогласно приняли закон, который закрепил за Рахмоном официальный статус «Основатель мира и национального единства – Лидер нации​». По этому закону ему полагаются пожизненные неприкосновенность, право обращаться к народу и принимать участие в важных государственных мероприятиях и выступать на них. Тогда же за оскорбление президента было введено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа. Также на всенародном референдуме в мае 2016 года, по официальным данным, большинство жителей Таджикистана высказались за то, чтобы Рахмон мог оставаться на своём посту пожизненно, а его старший сын сможет баллотироваться на этот пост уже на выборах 2020 года. Туркменистан

Гурбангулы Бердымухамедов занял должность президента Туркменистана в 2007 году – после смерти Сапармурата Ниязова, который к тому времени правил страной 21 год, а в начале 1990-х его провозгласили «Туркменбаши великим» или «главой всех туркмен в мире». Бердымухамедов долгое время был лечащим врачом Ниязова. Сам Бердымухамедов носит титул «Аркадаг», что переводится как «покровитель». В 2012-ом и 2017 годах он побеждал на выборах президента, по официальным данным, с результатом в 97,14% и 97,69%. В сентябре 2016 года в Конституцию Туркменистана были внесены изменения, увеличивающие срок полномочий главы государства с 5 до 7 лет. Тогда же было отменено возрастное ограничение для избрания президентом. За время правления вокруг Бердымухамедова сформировался определенный культ личности: в честь его родственников названы государственные объекты, к 50-летию президента Центробанк отчеканил монеты с его лицом, ему поставлен прижизненный 21-метровый памятник, который покрыт 24-каратным золотом, а также открыт памятник в честь написанной им книги. Узбекистан

​Шавкат Мирзиёев стал президентом Узбекистана в 2016 году – после смерти своего соратника Ислама Каримова, который правил страной с 1994 года. До этого времени – с 2003 года – Мирзиёев бессменно занимал пост премьер-министра Узбекистана. Несмотря на то, что в стране все еще остаётся цензура и преследование людей по политическим мотивам, а некоторые эксперты считали, что с приходом Мирзиёева режим только ужесточится, сегодня в правозащитных организациях говорят о политической оттепели. Почти сразу после смерти Каримова новый президент Узбекистана начал менять политику страны: сделал несколько шагов, чтобы улучшить отношения с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном (с последними двумя отношения в последние годы правления Каримова фактически были заморожены), в Узбекистан начали возвращаться международные правозащитные организации и СМИ, часть политзаключенных отпустили из тюрем, а для граждан почти 50 стран мира упростили получение туристической визы. Украина

Пётр Порошенко был избран на пост президента Украины в 2014 году после серии антиправительственных протестов, известных в Украине как Революция достоинства. После этого страна взяла курс на интеграцию с Евросоюзом и НАТО, и постепенно начала разрывать отношения с Россией – после аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе в 2014 году. В 2009 году – за несколько месяцев до назначения на должность министра иностранных дел – Порошенко возглавлял Национальный банк Украины. За время президентства Порошенко был замешан в нескольких коррупционных скандалах: в утечке документов крупной юридической фирмы Mossack Fonseca на его имя нашли несколько кипрских офшоров, через принадлежащий Порошенко банк выводились деньги бежавшего в Россию президента Виктора Януковича, а также на него подавали в суд за назначение своего соратника без опыта на должность в антикоррупционное агентство. Порошенко также объявил о намерении баллотироваться на новый срок на выборах 2019 года. Эстония