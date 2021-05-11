Стрельба в казанской школе. Фотографии

Днем 11 мая в Казани открыли стрельбу в школе № 175. Экстренные службы сообщают, что число погибших возросло до 11. Среди них – девять детей.



К месту происшествия приехали экстренные службы, включая отряды ФСБ и ОМОН. Людей эвакуируют из окон. По предварительным данным, нападавших было двое: один из них был застрелен, второй может находиться в школе. МВД позже заявило, что нападавший мог быть один.



Школа № 175 находится по адресу: улица Джаудата Файзи, дом 8. По данным на сайте школы, в ней учатся более тысячи детей, работают 57 педагогов.

Показать больше Show less