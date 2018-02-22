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Двенадцатый день зимней Олимпиады
Февраль 22, 2018
Дисциплины: горные лыжи, биатлон, бобслей, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, комбинированная лыжная эстафета, сноуборд, конькобежный спорт.
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Фигурное катание: Алина Загитова, олимпийская спортсменка из России, установила новый мировой рекорд на соревнованиях в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане
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Фри-стайл: Спортсмен из Швейцарии Армин Нидерер во время соревнований по ски-кроссу среди мужчин. Золотую награду Олимпийских игр-2018 завоевал канадец Брэди Леман
3
Лыжное двоеборье: В очках японского лыжника Такэхиро Ватанабе отображается лыжный стадион «Альпенсия»
4
Лыжное двоеборье: Во время тренировок прыжка с трамплина.
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