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Фоторепортаж с Олимпиады: тринадцатый день соревнований
Февраль 22, 2018
22 февраля 2018 года
Дисциплины: горные лыжи, биатлон, бобслей, керлинг, фристайл, хоккей, лыжное двоеборье, скоростной бег на коньках (шорт-трек), сноуборд
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1
Биатлон: Элиза Гаспарин из Швейцарии во время эстафеты в женском биатлоне 4х6 км
2
Биатлон: Дарья Домрачева из Беларуси празднует победу в женской эстафете по биатлону 4х6 км
3
Биатлон: Команда-победитель из Беларуси во время награждения (слева на право: Надежда Скардино, Ирина Крюко, Дзинара Алимбекова, Дарья Домрачева) радуются победе в эстафете по женскому биатлону 4х6 км
4
Сноуборд: Силье Норендал из Норвегии в прыжке во время разминки перед женским финалом по сноуборду
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