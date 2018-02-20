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Фото
Одиннадцатый день зимней Олимпиады: самые яркие фото
Февраль 20, 2018
20 февраля, 2018 года
Дисциплины: горные лыжи, биатлон, бобслей, керлинг, фигурное катание, лыжная акробатика, хоккей на льду, лыжное двоеборье, скоростной бег на коньках (шорт-трек)
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1
Лыжная акробатика: Мари Мартинод из Франции во время соревнований по лыжной акробатике среди женщин в парке Bokwang Phoenix на Олимпийских играх в Пхенчхане. Мари выиграла серебряную медаль
2
Бег на коньках на короткой дорожке: корейская команда во время тренировки в финале мужской гонки
3
Бег на коньках на короткой дорожке: Ким Аланг из Южной Кореи после финала женского забега на 3 000 метров. Корейская команда выиграла золото
4
Фигурное катание: канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье соревнуются в танцах на льду
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