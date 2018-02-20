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Фото

Одиннадцатый день зимней Олимпиады: самые яркие фото

20 февраля, 2018 года

Дисциплины: горные лыжи, биатлон, бобслей, керлинг, фигурное катание, лыжная акробатика, хоккей на льду, лыжное двоеборье, скоростной бег на коньках (шорт-трек)
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Лыжная акробатика: Мари Мартинод из Франции во время соревнований по лыжной акробатике среди женщин в парке Bokwang Phoenix на Олимпийских играх в Пхенчхане. Мари выиграла серебряную медаль
1 Лыжная акробатика: Мари Мартинод из Франции во время соревнований по лыжной акробатике среди женщин в парке Bokwang Phoenix на Олимпийских играх в Пхенчхане. Мари выиграла серебряную медаль
Бег на коньках на короткой дорожке: корейская команда во время тренировки в финале мужской гонки&nbsp;
2 Бег на коньках на короткой дорожке: корейская команда во время тренировки в финале мужской гонки 
Бег на коньках на короткой дорожке: Ким Аланг из Южной Кореи после финала женского забега на 3 000 метров. Корейская команда выиграла золото &nbsp;
3 Бег на коньках на короткой дорожке: Ким Аланг из Южной Кореи после финала женского забега на 3 000 метров. Корейская команда выиграла золото



 
Фигурное катание: канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье соревнуются в танцах на льду&nbsp;
4 Фигурное катание: канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье соревнуются в танцах на льду 

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