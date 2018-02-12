Третий день зимней Олимпиады: самые яркие фото

В третий день зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане спортсмены соревновались в ​таких дисциплинах: биатлон, фигурное и быстрое катание, лыжный фристайл, керлинг, прыжки на лыжах, сноуборд, хоккей, езда на санях и скелетон.

Показать больше