Третий день зимней Олимпиады: самые яркие фото

В третий день зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане спортсмены соревновались в таких дисциплинах: биатлон, фигурное и быстрое катание, лыжный фристайл, керлинг, прыжки на лыжах, сноуборд, хоккей, езда на санях и скелетон.
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Лыжный бег: украинские спортсмены тренируются в лыжном центре «Альпенсия» в Пхенчхане. 12 февраля 2018
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Фристайл: бронзовая медалистка Юлия Галышева из Казахстана на подиуме во время церемонии вручения медалей в Пхенчхане, 12 февраля 2018
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Слалом: представители вспомогательного персонала поднимают снежную тучу на трассе после задержки соревнований из-за сильного ветра
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Фигурное катание: Алина Загитова, олимпийская спортсменка из России, выступает с вольной программой в спортивном центре «Гангненд» в Пхенчхане
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