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Олимпиада: неудачи и падения
Февраль 21, 2018
Десятки спортсменов, выступающих на Олимпийских играх в Пхёнчхане, допустили падения во время состязаний и остались без медалей.
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1
Британка Элис Кристи и Ли Цзиньюй из Китая не поделили дорожку на состязаниях по шорт-треку на дистанции 1500 метров. Завершилось это падением. 17 февраля 2018 года.
2
Травмированную британскую шорт-трекистку Элис Кристи уносят на носилках. 17 февраля 2018 года.
3
Венгерский шорт-трекист Шандор Лю Шаолинь после падения на дистанции 1000 метров. 17 февраля 2018 года.
4
Чешская сноубордистка Катерина Воячкова упала во время выступления, ограничившись в итоге 26-м местом. 19 февраля 2018 года.
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