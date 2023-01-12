В начале января 2023 года российские войска предприняли отчаянный штурм города Соледар в Донецкой области Украины, бросив на него огромные силы. Министерство обороны Украины назвало наступление "маниакальным". Город расположен к северу от Бахмута - ключевого пункта украинской обороны в Донецкой области. Считается, что Соледар, помимо военного, имеет еще и символическое значение для российских войск, пытающихся продемонстрировать успехи после длительной серии поражений и отступлений. Кроме того, город может иметь экономическое значение - в нем расположено крупнейшее в стране предприятие по добыче поваренной соли "Артемсоль", под Соледаром простираются десятки километров тоннелей соляных шахт. Фотограф Радио Свобода Эймос Чаппл побывал там в 2019 году - за три года до того, как Соледар был практически стерт с лица земли в результате российских атак.