Серена Уильямс объявила о завершении карьеры в теннисе

Американская теннисистка Серена Уильямс решила завершить свою спортивную карьеру, – говорится в её эссе, опубликованном в журнале Vogue.

"Я здесь, чтобы сказать вам, что я эволюционирую от тенниса к другим важным вещам. Несколько лет назад я тихо основала Serena Ventures, компанию венчурных инвестиций. Вскоре после этого я создала семью. Я хочу, чтобы эта семья стала больше," – написала Уильямс.

Сорокалетняя теннисистка отметила, что решение было для неё болезненным. Перед уходом Уильямс планирует сыграть в турнире U.S. Open в Нью-Йорке, который пройдет в начале сентября.