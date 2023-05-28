Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею с шайбой стала победителем чемпионата мира. В финале канадцы обыграли команду Германии со счётом 5:2.

Канада выиграла мировое первенство в 28-й раз в истории. Встреча прошла на стадионе в Тампере, в Финляндии.

Бронзовую медаль впервые в своей истории завоевала команда Латвии. Она обыграла сборную США. Встреча, завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Чемпионат мира по хоккею в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за войны России против Украины место проведения было перенесено в Ригу и Тампере.

Российская и белорусская сборные от турнира были отстранены.