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Спорт

Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею

Игроки сборной Канады в финале чемпионата мира по хоккею, Тампере, 28 мая 2023 года

Сборная Канады по хоккею с шайбой стала победителем чемпионата мира. В финале канадцы обыграли команду Германии со счётом 5:2.

Канада выиграла мировое первенство в 28-й раз в истории. Встреча прошла на стадионе в Тампере, в Финляндии.

Бронзовую медаль впервые в своей истории завоевала команда Латвии. Она обыграла сборную США. Встреча, завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Чемпионат мира по хоккею в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за войны России против Украины место проведения было перенесено в Ригу и Тампере.

Российская и белорусская сборные от турнира были отстранены.

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