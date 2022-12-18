Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре. В финальном матче аргентинцы в серии пенальти обыграли предыдущих чемпионов мира - команду Франции. Таким образом Аргентина стала трёхкратной победительницей мировых первенств.

Сам финал стал одним из самых драматических в истории футбола. До 80-й минуты Аргентина контролировала игру и вела со счётом 2:0. Один из голов, с пенальти, забил Лионель Месси, для которого это был уже пятый чемпионат мира и, с высокой долей вероятности, последний, так как Месси в этом году исполнилось 35 лет. До этого один из лучших футболистов планеты ни разу не выигрывал мировые чемпионаты.

Второй гол аргентинцы забили после многоходовой комбинации, одной из центральных фигур которой также был Месси.

Однако в течение последних десяти минут французы смогли переломить ход матча и отыграться: оба гола забил 23-летний Киллиан Мбаппе, один из лучших молодых игроков мира.

В дополнительное время команды вновь обменялись голами, и снова отличились Месси и Мбаппе. Счёт стал 3:3.

В серии пенальти Месси и Мбаппе опять забили по мячу, но при этом другие аргентинские игроки смогли реализовать все свои одиннадцатиметровые удары, в то время как французы дважды не смогли этого сделать: удар Кингсли Комана отразил вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес, а Орельен Чуамени пробил мимо ворот. Таким образом, аргентинцы победили в серии пенальти 4:2.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира с 8 забытыми мячами, у Месси их 7. Третье место заняла сборная Хорватии.

Радио Свобода