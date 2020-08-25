25 августа 1985 года в США умерла 13-летняя Саманта Смит – американская школьница из штата Мэн. Она стала всемирно известной благодаря переписке с генеральным секретарем ЦК КПСС Юрием Андроповым и поездке в СССР, который тогда находился в состоянии холодной войны с США: она побывала в советском лагере "Артек" в Крыму и получила неофициальный титул "посол доброй воли". Саманта стала юным символом мира: с ее приездом в обеих странах появилась надежда на прекращение гонки вооружений и постепенную нормализацию отношений между двумя сверхдержавами.
Саманта считала, что ее миссия – мир и дружба между детьми из разных стран, ей писали подростки со всего мира, особенно из Советского Союза. А ее смерть в авиакатастрофе и сегодня, 35 лет спустя, порождает конспирологические теории как в бывшем СССР, так и в США.
Рассказываем историю Саманты и ее поездки в "Артек", за которой следили сотни корреспондентов и миллионы людей по всему миру.
Саманта считала, что ее миссия – мир и дружба между детьми из разных стран, ей писали подростки со всего мира, особенно из Советского Союза. А ее смерть в авиакатастрофе и сегодня, 35 лет спустя, порождает конспирологические теории как в бывшем СССР, так и в США.
Рассказываем историю Саманты и ее поездки в "Артек", за которой следили сотни корреспондентов и миллионы людей по всему миру.
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