2 В ноябре 1982 года десятилетняя Саманта написала письмо тогдашнему генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову.



Оно было коротким и прямолинейным: "Уважаемый мистер Андропов. Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю вас с вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если вы против войны, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я бы хотела получить ответ. Почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нем, а не завоевывали его. Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив"