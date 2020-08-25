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История Саманты Смит: девочки, которая стала послом мира между США и СССР

25 августа 1985 года в США умерла 13-летняя Саманта Смит – американская школьница из штата Мэн. Она стала всемирно известной благодаря переписке с генеральным секретарем ЦК КПСС Юрием Андроповым и поездке в СССР, который тогда находился в состоянии холодной войны с США: она побывала в советском лагере "Артек" в Крыму и получила неофициальный титул "посол доброй воли". Саманта стала юным символом мира: с ее приездом в обеих странах появилась надежда на прекращение гонки вооружений и постепенную нормализацию отношений между двумя сверхдержавами.

Саманта считала, что ее миссия – мир и дружба между детьми из разных стран, ей писали подростки со всего мира, особенно из Советского Союза. А ее смерть в авиакатастрофе и сегодня, 35 лет спустя, порождает конспирологические теории как в бывшем СССР, так и в США.

Рассказываем историю Саманты и ее поездки в "Артек", за которой следили сотни корреспондентов и миллионы людей по всему миру.

Саманта Смит родилась в городе Хоултон в штате Мэн в США в семье Артура и Джейн Смитов. Ее отец преподавал английский язык и литературу в Университете штата Мэн, а мать была социальным работником. Родители вспоминают, что их дочь&nbsp;была обычным американским ребенком: играла в школьной команде по софтболу, любила животных, хоккей на траве и фортепиано. Ее единственным отличием был интерес к политике: когда ей было всего 5 лет, девочка написала свое первое письмо главе государства &ndash;&nbsp;британской королеве Елизавете II, когда та находилась с визитом в Канаде. И даже получила на него ответ &nbsp;
1 Саманта Смит родилась в городе Хоултон в штате Мэн в США в семье Артура и Джейн Смитов. Ее отец преподавал английский язык и литературу в Университете штата Мэн, а мать была социальным работником.

Родители вспоминают, что их дочь была обычным американским ребенком: играла в школьной команде по софтболу, любила животных, хоккей на траве и фортепиано. Ее единственным отличием был интерес к политике: когда ей было всего 5 лет, девочка написала свое первое письмо главе государства – британской королеве Елизавете II, когда та находилась с визитом в Канаде. И даже получила на него ответ

 
В ноябре 1982 года десятилетняя Саманта написала письмо тогдашнему генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. Оно было коротким и прямолинейным: &quot;Уважаемый мистер Андропов. Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю вас с вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если вы против войны, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я бы хотела получить ответ. Почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нем, а не завоевывали его. Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив&quot;
2 В ноябре 1982 года десятилетняя Саманта написала письмо тогдашнему генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову.

Оно было коротким и прямолинейным: "Уважаемый мистер Андропов. Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю вас с вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если вы против войны, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я бы хотела получить ответ. Почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нем, а не завоевывали его. Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив"
Письмо было написано в разгар холодной войны между США и СССР и во время нового витка гонки вооружений. Родители Саманты вспоминают, что в конце 1982 года журнал Time разместил портрет Андропова на обложке и посвятил ему несколько статей. Саманта прочла их вместе с матерью и спросила: &quot;Если Андропова все так боятся, почему не напишут ему письмо и не спросят, собирается ли он начинать войну?&quot; На что родители сказали: &quot;Почему бы тебе самой ему не написать?&quot; &nbsp;
3 Письмо было написано в разгар холодной войны между США и СССР и во время нового витка гонки вооружений. Родители Саманты вспоминают, что в конце 1982 года журнал Time разместил портрет Андропова на обложке и посвятил ему несколько статей. Саманта прочла их вместе с матерью и спросила: "Если Андропова все так боятся, почему не напишут ему письмо и не спросят, собирается ли он начинать войну?" На что родители сказали: "Почему бы тебе самой ему не написать?"
 
Письмо Саманты упало на хорошо подготовленную почву. В странах Европы и США в тот момент усилились протесты против ядерного оружия и дальнейшей гонки вооружений. Обстановку подогревал и постапокалиптический фильм &quot;На следующий день&quot; режиссера&nbsp;Николаса Мейера, который показывал мир после ядерной войны. Его аудитория составила более 100 миллионов человек, это было рекордом среди телевизионных фильмов.&nbsp; Опросы, проведенные и в США, и в СССР, показывали, что люди действительно были обеспокоены и паниковали из-за того, что между США и СССР может начаться ядерная война, которая приведет к уничтожению человечества
4 Письмо Саманты упало на хорошо подготовленную почву. В странах Европы и США в тот момент усилились протесты против ядерного оружия и дальнейшей гонки вооружений. Обстановку подогревал и постапокалиптический фильм "На следующий день" режиссера Николаса Мейера, который показывал мир после ядерной войны. Его аудитория составила более 100 миллионов человек, это было рекордом среди телевизионных фильмов. 

Опросы, проведенные и в США, и в СССР, показывали, что люди действительно были обеспокоены и паниковали из-за того, что между США и СССР может начаться ядерная война, которая приведет к уничтожению человечества

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