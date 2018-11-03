Роботы войны

3 Украинский "Фантом" – одна из серии машин, представленных на рассмотрение военных страны. "Фантом" весит всего 2,5 тонны. Этой мини-бронемашине еще только предстоит испробовать в бою свое 12,7-миллиметровое орудие, но военные специалисты уже высказывают сомнения, что этот робот станет надежным помощником солдат.