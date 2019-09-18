Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Искусство войны: Россия создала «самую большую» диораму

Открытая при государственной поддержке выставка в Петербурге воссоздает сцены сражений на фронтах Второй мировой войны.
Сцена, воссоздающая схватку советских солдат с нацистами.
1 Сцена, воссоздающая схватку советских солдат с нацистами.
Переплывающие Днепр лошади и заваливающаяся на бок лодка с красноармейцами.
2 Переплывающие Днепр лошади и заваливающаяся на бок лодка с красноармейцами.
Бегущие от войны люди перевозят свои вещи. Рядом&nbsp; - поврежденный советский танк. Это одна из сцен на выставке, воссоздающей баталии Второй мировой войны, известной в России как Великая Отечественная война.
3 Бегущие от войны люди перевозят свои вещи. Рядом  - поврежденный советский танк. Это одна из сцен на выставке, воссоздающей баталии Второй мировой войны, известной в России как Великая Отечественная война.
Художник наносит последние штрихи на немецкий танк. Выставка &laquo;Память говорит: дорога через войну&raquo; откроется 19 сентября и продлится до весны 2020 года.
4 Художник наносит последние штрихи на немецкий танк. Выставка «Память говорит: дорога через войну» откроется 19 сентября и продлится до весны 2020 года.

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG