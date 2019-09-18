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Искусство войны: Россия создала «самую большую» диораму
Сентябрь 18, 2019
Открытая при государственной поддержке выставка в Петербурге воссоздает сцены сражений на фронтах Второй мировой войны.
1
Сцена, воссоздающая схватку советских солдат с нацистами.
2
Переплывающие Днепр лошади и заваливающаяся на бок лодка с красноармейцами.
3
Бегущие от войны люди перевозят свои вещи. Рядом - поврежденный советский танк. Это одна из сцен на выставке, воссоздающей баталии Второй мировой войны, известной в России как Великая Отечественная война.
4
Художник наносит последние штрихи на немецкий танк. Выставка «Память говорит: дорога через войну» откроется 19 сентября и продлится до весны 2020 года.
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Искусство войны: Россия создала «самую большую» диораму
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