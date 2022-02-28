Вспышка протестов против вторжения России в Украину охватила весь мир

Тысячи людей вышли на улицы своих стран по всему миру в поддержку Украины, противостоящей широкомасштабному вторжению российских войск.



В Украине введено военное состояние после нового вторжения России. В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Донбассе после обращения о военной помощи со стороны группировок «ДНР»/«ЛНР», которые он перед тем «признал».



Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Страны Запада начали применять новые санкции против России из-за ее нападения на Украину.

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