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Вспышка протестов против вторжения России в Украину охватила весь мир

Тысячи людей вышли на улицы своих стран по всему миру в поддержку Украины, противостоящей широкомасштабному вторжению российских войск.

В Украине введено военное состояние после нового вторжения России. В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Донбассе после обращения о военной помощи со стороны группировок «ДНР»/«ЛНР», которые он перед тем «признал».

Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Страны Запада начали применять новые санкции против России из-за ее нападения на Украину.
Женщина с нарисованными краской кровавыми слезами на лице во время демонстрации, которую устроили поклонники Украины у посольства России в Мексике. Мехико, 26 февраля 2022 года
1 Женщина с нарисованными краской кровавыми слезами на лице во время демонстрации, которую устроили поклонники Украины у посольства России в Мексике. Мехико, 26 февраля 2022 года
Демонстративное сжигание российского паспорта во время акции протеста у посольства России в Израиле с требованием к режиму Владимира Путина прекратить войну против Украины. Тель-Авив, 26 февраля 2022 года
2 Демонстративное сжигание российского паспорта во время акции протеста у посольства России в Израиле с требованием к режиму Владимира Путина прекратить войну против Украины. Тель-Авив, 26 февраля 2022 года
Израиль. Тель-Авив, 26 февраля 2022 года
3 Израиль. Тель-Авив, 26 февраля 2022 года
Демонстранты в Берлине потребовали отключить Россию от финансовой системы SWIFT, 25 февраля 2022 года. Группа западных стран во главе с Соединенными Штатами, Европейским союзом и Великобританией согласилась заблокировать доступ России к SWIFT
4 Демонстранты в Берлине потребовали отключить Россию от финансовой системы SWIFT, 25 февраля 2022 года.

Группа западных стран во главе с Соединенными Штатами, Европейским союзом и Великобританией согласилась заблокировать доступ России к SWIFT

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