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Фото

Румыния, 20 век. Как жила страна на юго-востоке Европы в прошлом столетии

В фотоархиве, который собирают румынский экономист, священник и программист, задокументирован бурный 20 век в стране.
Мальчик спит на передней панели автобуса, водитель продолжает свой маршрут. Фотография, как предполагается, была сделана в румынском уезде Муреш.
1 Мальчик спит на передней панели автобуса, водитель продолжает свой маршрут. Фотография, как предполагается, была сделана в румынском уезде Муреш.
Знаменитый ученый венгерского происхождения Енё Чолноки в Клуж-Напоке в 1910 году, который тогда был частью Венгерского королевства.
2 Знаменитый ученый венгерского происхождения Енё Чолноки в Клуж-Напоке в 1910 году, который тогда был частью Венгерского королевства.
Два пастуха в горах Фэгэраш в 1963 году. Эти снимки &mdash; часть румынского архива Azopan, включающего почти 13 тысяч аналоговых снимков. &nbsp; &nbsp;
3 Два пастуха в горах Фэгэраш в 1963 году.

Эти снимки — часть румынского архива Azopan, включающего почти 13 тысяч аналоговых снимков.
 
 
Дровосек и его спутник на дороге возле озера Лаку-Рошу, 1940 год. Архив охватывает вековую историю Румынии с 1900 по 2000 год. Его составители опираются на снимки, которые им предоставляют люди для пополнения коллекции.
4 Дровосек и его спутник на дороге возле озера Лаку-Рошу, 1940 год.

Архив охватывает вековую историю Румынии с 1900 по 2000 год. Его составители опираются на снимки, которые им предоставляют люди для пополнения коллекции.

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