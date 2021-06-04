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Фото
Румыния, 20 век. Как жила страна на юго-востоке Европы в прошлом столетии
2 часа назад
В фотоархиве, который собирают румынский экономист, священник и программист, задокументирован бурный 20 век в стране.
1
Мальчик спит на передней панели автобуса, водитель продолжает свой маршрут. Фотография, как предполагается, была сделана в румынском уезде Муреш.
2
Знаменитый
ученый венгерского происхождения Енё Чолноки
в Клуж-Напоке в 1910 году, который тогда был частью Венгерского королевства.
3
Два пастуха в горах Фэгэраш в 1963 году.
Эти снимки — часть румынского архива
Azopan
, включающего почти 13 тысяч аналоговых снимков.
4
Дровосек и его спутник на дороге возле озера Лаку-Рошу, 1940 год.
Архив охватывает вековую историю Румынии с 1900 по 2000 год. Его составители опираются на снимки, которые им предоставляют люди для пополнения коллекции.
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Румыния, 20 век. Как жила страна на юго-востоке Европы в прошлом столетии
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