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Жесткие задержания в Минске после инаугурации Лукашенко
4 часа назад
В центре Минска силовики жестко задерживают и избивают протестующих, которые вышли на улицы белорусской столицы в связи с внезапной инаугурацией Александра Лукашенко. Сообщается о раненых
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Жесткие задержания в Минске после инаугурации Лукашенко
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