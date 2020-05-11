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Топ фото за неделю: лучшее из мировой фотожурналистики
1 час назад
Подборка событийных фото мировой фотожурналистики за 19-ю неделю 2020 года.
1
Солдаты шагают в столице Беларуси Минске во время военного парада по случаю 75-й годовщины «Дня победы»
2
Работник-мигрант смотрит со окна поезда, который везет его в родной штат Восточный Бихар. Из-за карантина человек долгое время находился в приюте для бездомных в западном индийском штате Гуджарат (Reuters / Amit Dave)
3
Перформанс в Афганистане: окровавленный мужчина лежит на дороге. Рядом протестующие выкрикивают антииранские лозунги. Во время акции у посольства Ирана в Кабуле (Epa-EFE / Jawad Jalali)
4
Рано утром человек едет на велосипеде в столице Непала Катманду, где объявлен карантин из-за коронавируса (Epa-EFE / Narendra Shrestha)
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Топ фото за неделю: лучшее из мировой фотожурналистики
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