Самые яркие фотографии недели со всего мира

2 Гено Петриашвили (справа) из Грузии в бою против Амира Хоссейна Заре из Ирана в поединке за золотую медаль в весовой категории 125 кг среди мужчин на чемпионате мира по борьбе 2021 года в Осло. Заре выиграл золото