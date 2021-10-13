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Фото
Самые яркие фотографии недели со всего мира
1 час назад
В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, на которой вещает Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 40-ю неделю 2021 года.
1
Манекен с изображением Супермена перевернут рядом с дверью парламентской палаты Румынии во время голосования по недоверию правительству премьер-министра Флорина Ситу в Бухаресте, 5 октября
2
Гено Петриашвили (справа) из Грузии в бою против Амира Хоссейна Заре из Ирана в поединке за золотую медаль в весовой категории 125 кг среди мужчин на чемпионате мира по борьбе 2021 года в Осло. Заре выиграл золото
3
Белый лебедь на озере в парке Воронцовского дворца в Алупке, Крым
4
Пакистанский медработник делает прививку от COVID-19 в школе в Лахоре на фоне кампании правительства по вакцинации детей в возрасте от 12 лет и старше
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Самые яркие фотографии недели со всего мира
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