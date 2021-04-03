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Фото

Самые яркие фотографии недели со всего мира

Венгерская деревня из списка ЮНЕСКО, пещерный монастырь в Молдове и ковидный госпиталь во Львове – смотрите в фотогалерее лучшие снимки с территории, которую охватывает вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 13 неделю 2021 года.​
Серебристая чайка на парапете центральной набережной Алушты, Украина
1 Серебристая чайка на парапете центральной набережной Алушты, Украина
Полная луна над Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге, Россия
2 Полная луна над Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге, Россия
Женщина смотрит на явление ореола вокруг солнца над городом Шальготарьян, Венгрия. Эффект вызван взаимодействием солнечного света с кристаллами льда, взвешенными в атмосфере
3 Женщина смотрит на явление ореола вокруг солнца над городом Шальготарьян, Венгрия. Эффект вызван взаимодействием солнечного света с кристаллами льда, взвешенными в атмосфере
Афганская девочка стоит у дверей своего дома в Кабуле, Афганистан
4 Афганская девочка стоит у дверей своего дома в Кабуле, Афганистан

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