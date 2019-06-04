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Когда они были юными и молодыми

Фотографии глав государств, сделанные до того, как они пришли в политику и стали лидерами.
Билл Клинтон со своим саксофоном в своем доме в Арканзасе. 1958 год.
1 Билл Клинтон со своим саксофоном в своем доме в Арканзасе. 1958 год.
Владимир Зеленский, недавно ставший президентом Украины, в детские годы. Конец 1970-х или начало 1980-х годов.
2 Владимир Зеленский, недавно ставший президентом Украины, в детские годы. Конец 1970-х или начало 1980-х годов.
Маргарет Робертс (позже премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер) покупает арахис и фрукты в Кенте. 1950 год.
3 Маргарет Робертс (позже премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер) покупает арахис и фрукты в Кенте. 1950 год.
Советский школьник и будущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева). 1950-е годы.
4 Советский школьник и будущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева). 1950-е годы.

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