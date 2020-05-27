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Прага после карантина: открываются рестораны и туристические места
Май 27, 2020
После многих недель пребывания на карантине из-за пандемии коронавируса рестораны, бары и туристические места в столице Чехии Праге вновь открыли свои двери.
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Торжественный караул Пражского града шагает ко входу после того, как ворота замка открылись утром 25 мая после закрытия с марта
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Церемония смены караула в полдень
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Туристы фотографируют церемонию. Перед пандемией толпы туристов обычно наблюдали за сменой караула
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Внутри замка за порядком наблюдают солдаты
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Прага после карантина: открываются рестораны и туристические места
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