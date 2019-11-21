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Тегеран после протестов
Ноябрь 21, 2019
Власти Ирана заблокировали Интернет на фоне масштабных демонстраций. Несмотря на это, снимки поврежденных во время протестов зданий и разрушений появились в Сети.
1
Горевшее во время акций протеста здание в Тегеране. Демонстрации вспыхнули в стране после того, как правительство объявило о повышении цен на бензин.
2
Похороны члена Корпуса стражей исламской революции, убитого во время недавних протестов в Шахрияре, городе в провинции Тегеран. Здания на заднем плане были повреждены в ходе выступлений.
3
Заправочная станция в Тегеране. По неподтвержденным данным, в ходе демонстраций по всей стране было убито до 200 человек.
4
Разрушенный торговый центр в Шахрияре. Около трети иранцев
считают
, что они «пострадали» после возобновления действий американских санкций в 2018 году.
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Тегеран после протестов
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