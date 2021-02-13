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Панды, фламинго и Огненный Лев: фестиваль гигантских китайских фонарей

В Киеве на Певческом поле открылся Фестиваль гигантских китайских фонарей. Фонари в форме панд, фламинго, гигантского Огненного Льва и других объектов являются образами из китайских народных сказок.
12 февраля начался Новый год по китайскому календарю. По этому случаю в Киеве открылся Фестиваль гигантских китайских фонарей
1 12 февраля начался Новый год по китайскому календарю. По этому случаю в Киеве открылся Фестиваль гигантских китайских фонарей
Для зрителей также устроили огненное шоу
2 Для зрителей также устроили огненное шоу
Всего на Певческом поле обустроили более 30 тематических локаций
3 Всего на Певческом поле обустроили более 30 тематических локаций
Все инсталляции выполнены вручную из натурального шелка и led-ламп, некоторые достигают шести метров в высоту
4 Все инсталляции выполнены вручную из натурального шелка и led-ламп, некоторые достигают шести метров в высоту

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