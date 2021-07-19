Жители Германии и Бельгии, пострадавшие от мощного наводнения, начинают очищать свои улицы, дома и прилегающие территории. Во время стихийного бедствия погибли по меньшей мере 184 человека, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может возрасти. Ужасающей назвала ситуацию с наводнениями в стране канцлер ФРГ Ангела Меркель, посетившая в воскресенье деревню Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Хотя в наиболее пострадавших районах вода начинает спадать, в других регионах Европы наводнение продолжается из-за сильных дождей.
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