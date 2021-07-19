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Наводнения в Европе: как жители Германии и Австрии расчищают свои дома и улицы (фотогалерея)

Жители Германии и Бельгии, пострадавшие от мощного наводнения, начинают очищать свои улицы, дома и прилегающие территории. Во время стихийного бедствия погибли по меньшей мере 184 человека, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может возрасти. Ужасающей назвала ситуацию с наводнениями в стране канцлер ФРГ Ангела Меркель, посетившая в воскресенье деревню Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Хотя в наиболее пострадавших районах вода начинает спадать, в других регионах Европы наводнение продолжается из-за сильных дождей.

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Разрушенный мост после проливных дождей в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия, 18 июля 2021 года
1 Разрушенный мост после проливных дождей в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия, 18 июля 2021 года
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер посещают пострадавшие от наводнения районы, чтобы осмотреть ущерб и встретиться с выжившими, в Шульде недалеко от Бад-Нойенар-Арвайлера, Германия, 18 июля 2021 года
2 Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер посещают пострадавшие от наводнения районы, чтобы осмотреть ущерб и встретиться с выжившими, в Шульде недалеко от Бад-Нойенар-Арвайлера, Германия, 18 июля 2021 года
Люди убирают грязь после наводнения в центре Халлайна, Австрия, 18 июля 2021 года
3 Люди убирают грязь после наводнения в центре Халлайна, Австрия, 18 июля 2021 года
Мужчина разгружает завалы после наводнения, вызванного проливными дождями, в Зинциге, Германия, 18 июля 2021 года
4 Мужчина разгружает завалы после наводнения, вызванного проливными дождями, в Зинциге, Германия, 18 июля 2021 года

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