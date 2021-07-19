2 Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер посещают пострадавшие от наводнения районы, чтобы осмотреть ущерб и встретиться с выжившими, в Шульде недалеко от Бад-Нойенар-Арвайлера, Германия, 18 июля 2021 года