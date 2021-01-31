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Оружие, задержания и избиения: как прошли акции в поддержку Навального в России

31 января в России прошли акции в поддержку находящегося под стражей оппозиционера Алексея Навального, который вернулся из Германии после реабилитации в связи с отравлением «Новичком».

В Москве и Санкт-Петербурге во время митингов начались массовые задержания. По всей России на акциях в поддержку Навального задержали более 3 тысяч человек.

В центре аннексированного Севастополя у площади Нахимова 31 января было замечено большое скопление полиции, на подъездах к центру дежурили полицейские наряды. Центральный вход на Приморский бульвар перекрыт.

В Симферополе за день до очередной анонсированной в соседней России акции в поддержку Навального оградили центральную площадь высокими металлическими ограждениями.
В Москве начались жесткие задержания. В автозаки образовались очереди, сообщает корреспондент &laquo;Настоящего Времени&raquo;&nbsp;
1 В Москве начались жесткие задержания. В автозаки образовались очереди, сообщает корреспондент «Настоящего Времени» 
Москва
2 Москва
В центре Москвы ранее ввели беспрецедентные ограничения для движения пешеходов и транспорта. Власти закрыли на вход и выход семь станций метро, изменили маршруты движения транспорта, ограничивают движение пешеходов
3 В центре Москвы ранее ввели беспрецедентные ограничения для движения пешеходов и транспорта. Власти закрыли на вход и выход семь станций метро, изменили маршруты движения транспорта, ограничивают движение пешеходов
Москва
4 Москва

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