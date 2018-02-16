Олимпиада: самые яркие моменты шестого дня соревнований

2 Сноубординг: Пьер Вольтер из Франции, Джеррид Гаг из Австралии, Регино Хернандез из Испании, Ник Баумгартнер из США, Мик Дирдорф из США и Алекс Паллини из Австралии соревнуются в мужском финале по сноубордингу. Пьер Вольтер завоевал золотую медаль, Джеррид Гаг – серебряную, Регино Гернандез – бронзовую



