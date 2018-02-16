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Олимпиада: самые яркие моменты шестого дня соревнований
Февраль 16, 2018
Дисциплины: горные лыжи, биатлон, бобслей, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, прыжки на лыжах, сноубординг, скоростное катание на коньках
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Лыжный фристайл: Ольга Полюк из Украины в действии во время квалификации по женскому фристайлу в «Феникс-парке»
2
Сноубординг: Пьер Вольтер из Франции, Джеррид Гаг из Австралии, Регино Хернандез из Испании, Ник Баумгартнер из США, Мик Дирдорф из США и Алекс Паллини из Австралии соревнуются в мужском финале по сноубордингу. Пьер Вольтер завоевал золотую медаль, Джеррид Гаг – серебряную, Регино Гернандез – бронзовую
3
Бобслей: реакция Ромена Генриха и Дориена Готервиля из Франции во время мужского парного тренинга в олимпийском центре в Пхенчхане
4
Бобслей: Кристофер Спринг и Невиль Урайт из Канады во время подготовки в олимпийском центре в Пхенчхане
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