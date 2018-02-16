Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Олимпиада: самые яркие моменты шестого дня соревнований

Дисциплины: горные лыжи, биатлон, бобслей, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, прыжки на лыжах, сноубординг, скоростное катание на коньках
Показать больше
Лыжный фристайл: Ольга Полюк из Украины в действии во время квалификации по женскому фристайлу в &laquo;Феникс-парке&raquo;
1 Лыжный фристайл: Ольга Полюк из Украины в действии во время квалификации по женскому фристайлу в «Феникс-парке»
Сноубординг: Пьер Вольтер из Франции, Джеррид Гаг из Австралии, Регино Хернандез из Испании, Ник Баумгартнер из США, Мик Дирдорф из США и Алекс Паллини из Австралии соревнуются в мужском финале по сноубордингу. Пьер Вольтер завоевал золотую медаль, Джеррид Гаг &ndash; серебряную, Регино Гернандез &ndash; бронзовую &nbsp;
2 Сноубординг: Пьер Вольтер из Франции, Джеррид Гаг из Австралии, Регино Хернандез из Испании, Ник Баумгартнер из США, Мик Дирдорф из США и Алекс Паллини из Австралии соревнуются в мужском финале по сноубордингу. Пьер Вольтер завоевал золотую медаль, Джеррид Гаг – серебряную, Регино Гернандез – бронзовую

 
Бобслей: реакция Ромена Генриха и Дориена Готервиля из Франции во время мужского парного тренинга в олимпийском центре в Пхенчхане
3 Бобслей: реакция Ромена Генриха и Дориена Готервиля из Франции во время мужского парного тренинга в олимпийском центре в Пхенчхане
Бобслей: Кристофер Спринг и Невиль Урайт из Канады во время подготовки в олимпийском центре в Пхенчхане
4 Бобслей: Кристофер Спринг и Невиль Урайт из Канады во время подготовки в олимпийском центре в Пхенчхане

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG