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Новые рекорды и поражения: пятый день зимней Олимпиады

14 февраля 2018 года

Дисциплины: сноубординг, керлинг, скелетон, фигурное катание, прыжки на лыжах, скоростной бег на коньках, санный спорт, лыжное двоеборье и хоккей
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Скелетон: австрийка Джанин Флок участвует в подготовке к женскому скелетону
1 Скелетон: австрийка Джанин Флок участвует в подготовке к женскому скелетону
Керлинг: российские спортсменки во время женских соревнований по керлингу между олимпийцами из России и Великобритании
2 Керлинг: российские спортсменки во время женских соревнований по керлингу между олимпийцами из России и Великобритании
Из-за сильного ветра женский слалом перенесли
3 Из-за сильного ветра женский слалом перенесли
Скоростной бег на коньках: Екатерина Айдова из Казахстана соревнуется во время финала женских соревнований на дистанции 1000 метров
4 Скоростной бег на коньках: Екатерина Айдова из Казахстана соревнуется во время финала женских соревнований на дистанции 1000 метров

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