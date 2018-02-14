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Новые рекорды и поражения: пятый день зимней Олимпиады
Февраль 14, 2018
14 февраля 2018 года
Дисциплины: сноубординг, керлинг, скелетон, фигурное катание, прыжки на лыжах, скоростной бег на коньках, санный спорт, лыжное двоеборье и хоккей
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Скелетон: австрийка Джанин Флок участвует в подготовке к женскому скелетону
2
Керлинг: российские спортсменки во время женских соревнований по керлингу между олимпийцами из России и Великобритании
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Из-за сильного ветра женский слалом перенесли
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Скоростной бег на коньках: Екатерина Айдова из Казахстана соревнуется во время финала женских соревнований на дистанции 1000 метров
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