Михаил Горбачев – жизнь в фотографиях

3 сентября в Москве на Новодевичьем кладбище хоронят бывшего советского лидера Михаила Горбачева. Он умер 30 августа – ему было 91 год. Наследие Михаила Горбачева, человека, наблюдавшего за распадом Советского Союза, остается темой споров и разногласий в России и за ее пределами. Но, независимо от того, хвалили ли Горбачева за его «открытость», или люди, которые видят распад СССР как катастрофу, ненавидели его, влияние Михаила Горбачева на современную историю было огромным. Горбачев оценил аннексию Россией украинского Крыма, сказав, как сообщается: «Я бы сделал то же самое». Однако после вторжения России в Украину в феврале оценка Горбачева его преемника резко изменилась.