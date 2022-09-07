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Михаил Горбачев – жизнь в фотографиях

3 сентября в Москве на Новодевичьем кладбище хоронят бывшего советского лидера Михаила Горбачева. Он умер 30 августа – ему было 91 год. Наследие Михаила Горбачева, человека, наблюдавшего за распадом Советского Союза, остается темой споров и разногласий в России и за ее пределами. Но, независимо от того, хвалили ли Горбачева за его «открытость», или люди, которые видят распад СССР как катастрофу, ненавидели его, влияние Михаила Горбачева на современную историю было огромным. Горбачев оценил аннексию Россией украинского Крыма, сказав, как сообщается: «Я бы сделал то же самое». Однако после вторжения России в Украину в феврале оценка Горбачева его преемника резко изменилась.

Бывший советский лидер Михаил Горбачев во время презентации автобиографической книги &laquo;Горбачев в жизни&raquo; 29 февраля 2016 года. Горбачев говорил: &laquo;Чем больше я думаю о своей жизни, тем больше вижу, что самые большие и важные события произошли неожиданно&raquo;
1 Бывший советский лидер Михаил Горбачев во время презентации автобиографической книги «Горбачев в жизни» 29 февраля 2016 года.

Горбачев говорил: «Чем больше я думаю о своей жизни, тем больше вижу, что самые большие и важные события произошли неожиданно»
Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года. На фото с бабушкой и дедушкой в возрасте трех лет
2 Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года. На фото с бабушкой и дедушкой в возрасте трех лет
Молодой Горбачев в возрасте 19 лет. На лацкане пиджака у него орден Трудового Красного Знамени, который Горбачев получил за управление комбайном на равнинах юга России
3 Молодой Горбачев в возрасте 19 лет. На лацкане пиджака у него орден Трудового Красного Знамени, который Горбачев получил за управление комбайном на равнинах юга России
Портрет Раисы Горбачевой и Михаила Горбачева, они поженились в сентябре 1953 года. Раиса Горбачева скончалась от лейкемии в 1999 году
4 Портрет Раисы Горбачевой и Михаила Горбачева, они поженились в сентябре 1953 года. Раиса Горбачева скончалась от лейкемии в 1999 году

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