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День Земли и пандемия. Животные на опустевших улицах

В большинстве стран мира ввели карантин из-за пандемии коронавируса. Людей просят не выходить на улицу без необходимости, чтобы предупредить распространение COVID-19.

Земля стала чище из-за карантинных мер, отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс". Ученые отмечают резкое очищение воздуха городов. Особенно это заметно в Дели, одном из самых загрязненных городов мира. В Риме уровень загрязнения за март – апрель снизился на 49%. На Северо-Востоке США в воздухе стало на 30% меньше диоксида озота.

А по местам, где раньше было многолюдно, теперь свободно гуляют дикие животные. "Нас не вытесняют, они не завоеватели, – говорит исследователь из Университета Дьюка Стюарт Пимм. – Дикие животные всегда были рядом. Они просто боялись".

Все это исчезнет после того, как карантин будет снят, а пока – посмотрите эту фотогалерею.
Лесной олень на пешеходном переходе в Наре (Япония)&nbsp;
1 Лесной олень на пешеходном переходе в Наре (Япония) 
Олень в портовом городе Тринкомали (Шри-Ланка)
2 Олень в портовом городе Тринкомали (Шри-Ланка)
Корова в Ченнаи, Индия. Дорожная разметка использовалась для обозначения безопасного расстояния между людьми
3 Корова в Ченнаи, Индия. Дорожная разметка использовалась для обозначения безопасного расстояния между людьми
Дикий кабан бродит по улице в городе Хайфа на севере Израиля
4 Дикий кабан бродит по улице в городе Хайфа на севере Израиля

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