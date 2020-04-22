В большинстве стран мира ввели карантин из-за пандемии коронавируса. Людей просят не выходить на улицу без необходимости, чтобы предупредить распространение COVID-19.
Земля стала чище из-за карантинных мер, отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс". Ученые отмечают резкое очищение воздуха городов. Особенно это заметно в Дели, одном из самых загрязненных городов мира. В Риме уровень загрязнения за март – апрель снизился на 49%. На Северо-Востоке США в воздухе стало на 30% меньше диоксида озота.
А по местам, где раньше было многолюдно, теперь свободно гуляют дикие животные. "Нас не вытесняют, они не завоеватели, – говорит исследователь из Университета Дьюка Стюарт Пимм. – Дикие животные всегда были рядом. Они просто боялись".
Все это исчезнет после того, как карантин будет снят, а пока – посмотрите эту фотогалерею.
Земля стала чище из-за карантинных мер, отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс". Ученые отмечают резкое очищение воздуха городов. Особенно это заметно в Дели, одном из самых загрязненных городов мира. В Риме уровень загрязнения за март – апрель снизился на 49%. На Северо-Востоке США в воздухе стало на 30% меньше диоксида озота.
А по местам, где раньше было многолюдно, теперь свободно гуляют дикие животные. "Нас не вытесняют, они не завоеватели, – говорит исследователь из Университета Дьюка Стюарт Пимм. – Дикие животные всегда были рядом. Они просто боялись".
Все это исчезнет после того, как карантин будет снят, а пока – посмотрите эту фотогалерею.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии