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Паника и страх. Подробности взрыва в Керчи

Взрыв в Керченском политехническом колледже произошел днем в среду. По версии Следственного комитиета России, взрыв в политехническом колледже Керчи устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который «покончил с собой». Как утверждает Следком России, Росляков пришел в колледж непосредственно перед происшествием. В ведомстве заявили, что учащийся держал в руках ружье. Национальный антитеррористический комитет (НАК) России также утверждает, что в политехническом колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По данным ведомства в результате взрыва погибли не менее 18 человек, еще 50 пострадали. В связи с трагедией в Керчи будет объявлен трехдневный траур. Крым.Реалии собрали фото с места событий. (использованы фото Kerch.FM, ТАСС)
Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило окна и двери
1 Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило окна и двери
Сразу после происшествия к колледжу начали съезжаться кареты &laquo;скорой&raquo;, машины спасателей и российские силовики с автоматами. Район оцепила полиция
2 Сразу после происшествия к колледжу начали съезжаться кареты «скорой», машины спасателей и российские силовики с автоматами. Район оцепила полиция
Сотрудники российских правоохранительных органов у здания Керченского политехнического колледжа, где произошел взрыв
3 Сотрудники российских правоохранительных органов у здания Керченского политехнического колледжа, где произошел взрыв
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