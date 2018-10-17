Паника и страх. Подробности взрыва в Керчи

Взрыв в Керченском политехническом колледже произошел днем в среду. По версии Следственного комитиета России, взрыв в политехническом колледже Керчи устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который «покончил с собой». Как утверждает Следком России, Росляков пришел в колледж непосредственно перед происшествием. В ведомстве заявили, что учащийся держал в руках ружье. Национальный антитеррористический комитет (НАК) России также утверждает, что в политехническом колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По данным ведомства в результате взрыва погибли не менее 18 человек, еще 50 пострадали. В связи с трагедией в Керчи будет объявлен трехдневный траур. Крым.Реалии собрали фото с места событий. (использованы фото Kerch.FM, ТАСС)

Показать больше Show less