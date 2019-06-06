6 июня отмечают 75-ю годовщину высадки антигитлеровской коалиции в Нормандии. Эта операция открыла Западный фронт и дала старт освобождению Западной Европы от нацисткой оккупации.



Несмотря на плохую погоду и сопротивление противника, 156 тысяч американских, канадских и британских солдат 6 июня 1944 высадились на территорию Франции. Это была крупнейшая в истории морская десантная операция. Во время нее в боях погибли тысячи солдат с обеих сторон.



Германия капитулировала через 11 месяцев после Дня «Д», 8 мая 1945 года.



Как выглядела Нормандия во время Дня «Д» – в архивной фотогалерее.

Показать больше Show less