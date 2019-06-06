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Высадка в Нормандии: как выглядела крупнейшая десантная операция в истории

6 июня отмечают 75-ю годовщину высадки антигитлеровской коалиции в Нормандии. Эта операция открыла Западный фронт и дала старт освобождению Западной Европы от нацисткой оккупации.

Несмотря на плохую погоду и сопротивление противника, 156 тысяч американских, канадских и британских солдат 6 июня 1944 высадились на территорию Франции. Это была крупнейшая в истории морская десантная операция. Во время нее в боях погибли тысячи солдат с обеих сторон.

Германия капитулировала через 11 месяцев после Дня «Д», 8 мая 1945 года.

Как выглядела Нормандия во время Дня «Д» – в архивной фотогалерее.
5 июня 1944. Британские военные отправляются в Саутси, Портсмут в Англии, к посадке на десантный корабль перед высадкой в Нормандии 6 июня 1944, когда союзные войска штурмовали пляжи Нормандии в День &laquo;Д&raquo;
1 5 июня 1944. Британские военные отправляются в Саутси, Портсмут в Англии, к посадке на десантный корабль перед высадкой в Нормандии 6 июня 1944, когда союзные войска штурмовали пляжи Нормандии в День «Д»
Члены американской десантной группы помогают военным, десантный корабль которых потоплен вражеским огнем у берегов Омахи, недалеко от Коллевиль-сюр-Мер, 6 июня 1944 г.
2 Члены американской десантной группы помогают военным, десантный корабль которых потоплен вражеским огнем у берегов Омахи, недалеко от Коллевиль-сюр-Мер, 6 июня 1944 г.
Войска армии США собираются вокруг сигнального пункта, использованного инженерами на месте захваченного немецкого бункера с видом на пляж Омаха после начала Дня &laquo;Д&raquo; в Сен-Лорана-сюр-Мер. 7 июня 1944
3 Войска армии США собираются вокруг сигнального пункта, использованного инженерами на месте захваченного немецкого бункера с видом на пляж Омаха после начала Дня «Д» в Сен-Лорана-сюр-Мер. 7 июня 1944
Британские войска ждут сигнала, чтобы двигаться вперед после высадки на берег. 6 июня 1944
4 Британские войска ждут сигнала, чтобы двигаться вперед после высадки на берег. 6 июня 1944

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