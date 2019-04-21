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Самые яркие кадры выборов президента Украины

В Украине прошел второй тур президентских выборов. Ровно в 20:00 по всей стране закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов. Кандидаты в президенты – актер и шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

ЦИК должен установить результаты выборов до 1 мая 2019 года. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.

В первом туре за Владимира Зеленского свой голос отдали 5 714 034 избирателя (30,24%), за Петра Порошенко – 3 014 609 (15,95%). Явка составила 62,8%.

Как проходили выборы в Украине – в фоторепортаже.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский радуется после того, как результаты экзит-полов показали, что он на пути к уверенной победе на президентских выборах в Украине
1 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский радуется после того, как результаты экзит-полов показали, что он на пути к уверенной победе на президентских выборах в Украине
Президент Украины Петр Порошенко произносит речь после того, как экзит-поллы показали, что он проигрывает выборы
2 Президент Украины Петр Порошенко произносит речь после того, как экзит-поллы показали, что он проигрывает выборы
А так все начиналось. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл на избирательный участок с женой около 11 утра. Зеленский сначала показал журналистам свой бюллетень, а затем быстро спрятал, потому что это нарушение процедуры голосования
3 А так все начиналось. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл на избирательный участок с женой около 11 утра. Зеленский сначала показал журналистам свой бюллетень, а затем быстро спрятал, потому что это нарушение процедуры голосования
Действующий президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной дает комментарий корреспонденту Радіо Свобода после приезда&nbsp; на избирательный участок
4 Действующий президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной дает комментарий корреспонденту Радіо Свобода после приезда  на избирательный участок

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