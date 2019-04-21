В Украине прошел второй тур президентских выборов. Ровно в 20:00 по всей стране закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов. Кандидаты в президенты – актер и шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
ЦИК должен установить результаты выборов до 1 мая 2019 года. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.
В первом туре за Владимира Зеленского свой голос отдали 5 714 034 избирателя (30,24%), за Петра Порошенко – 3 014 609 (15,95%). Явка составила 62,8%.
Как проходили выборы в Украине – в фоторепортаже.
ЦИК должен установить результаты выборов до 1 мая 2019 года. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.
В первом туре за Владимира Зеленского свой голос отдали 5 714 034 избирателя (30,24%), за Петра Порошенко – 3 014 609 (15,95%). Явка составила 62,8%.
Как проходили выборы в Украине – в фоторепортаже.
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