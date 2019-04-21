3 А так все начиналось. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл на избирательный участок с женой около 11 утра. Зеленский сначала показал журналистам свой бюллетень, а затем быстро спрятал, потому что это нарушение процедуры голосования