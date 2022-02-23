Новые спутниковые снимки фиксируют дальнейшее наращивание Россией военной силы и техники вблизи границ Украины. Эскалация продолжается с осени, западные разведки прямо говорят о намерениях Кремля совершить полномасштабное вторжение в Украину и сместить законно избранную власть.
Снимки частной компании Maxar Technologies, сделанные 21-22 февраля, зафиксировали ввоз в регион дополнительных российских подразделений материально-технической поддержки и продовольствия, развертывания госпиталей. Кроме того, на снимках наблюдается военная активность на юге Беларуси, а также несколько объектов на западе России вблизи границы с Украиной.
Снимки частной компании Maxar Technologies, сделанные 21-22 февраля, зафиксировали ввоз в регион дополнительных российских подразделений материально-технической поддержки и продовольствия, развертывания госпиталей. Кроме того, на снимках наблюдается военная активность на юге Беларуси, а также несколько объектов на западе России вблизи границы с Украиной.
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