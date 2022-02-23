1 Россия, 21 февраля. Полевой госпиталь и российские войска к западу от Белгорода – российского города, расположенного на границе с Харьковской областью. Компания Maxar сообщает, что Россия стягивает больше войск и техники в сельские районы к юго-западу от Белгорода, менее чем в 20 километрах к юго-западу от границы с Украиной

