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Еще больше войск и техники: новые спутниковые снимки российских сил у границ Украины

Новые спутниковые снимки фиксируют дальнейшее наращивание Россией военной силы и техники вблизи границ Украины. Эскалация продолжается с осени, западные разведки прямо говорят о намерениях Кремля совершить полномасштабное вторжение в Украину и сместить законно избранную власть.

Снимки частной компании Maxar Technologies, сделанные 21-22 февраля, зафиксировали ввоз в регион дополнительных российских подразделений материально-технической поддержки и продовольствия, развертывания госпиталей. Кроме того, на снимках наблюдается военная активность на юге Беларуси, а также несколько объектов на западе России вблизи границы с Украиной.
Россия, 21 февраля. Полевой госпиталь и российские войска к западу от Белгорода &ndash; российского города, расположенного на границе с Харьковской областью. Компания Maxar сообщает, что Россия стягивает больше войск и техники в сельские районы к юго-западу от Белгорода, менее чем в 20 километрах к юго-западу от границы с Украиной &nbsp;
1 Россия, 21 февраля. Полевой госпиталь и российские войска к западу от Белгорода – российского города, расположенного на границе с Харьковской областью. Компания Maxar сообщает, что Россия стягивает больше войск и техники в сельские районы к юго-западу от Белгорода, менее чем в 20 километрах к юго-западу от границы с Украиной
 
Новый полевой госпиталь в военном гарнизоне в западном пригороде Белгорода, 21 февраля 2022 года
2 Новый полевой госпиталь в военном гарнизоне в западном пригороде Белгорода, 21 февраля 2022 года
Новая военная техника на юго-западе от Белгорода, Россия, 21 февраля 2022 года
3 Новая военная техника на юго-западе от Белгорода, Россия, 21 февраля 2022 года
Бронетранспорт на железнодорожной станции в Веселой Лопани, что юго-западнее Белгорода, 21 февраля
4 Бронетранспорт на железнодорожной станции в Веселой Лопани, что юго-западнее Белгорода, 21 февраля

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