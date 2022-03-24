Спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies 22 марта, показывают разрушения и пожары в заблокированном и обстреливаемом российской армией Мариуполе. А еще – подтопление земель и населенных пунктов к северу от Киева, которое началось в результате подрыва дамбы 26 февраля в месте впадения реки Ирпень в Днепр.



Российское масштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.



Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы. Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».





Показать больше Show less