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Цветы, слезы и поисковая операция: центр Винницы после обстрела, унесшего десятки жизней

14 июля российские войска нанесли ракетный удар по Виннице. Удар произошел в разгар дня, когда в центре города было много людей – в результате ракетной атаки погибли по крайней мере 23 человека, из них – 3 ребенка, госпитализированы 80 человек, продолжается поиск еще нескольких, с которыми нет связи. В центре Винницы, по данным спасателей, пострадало около 55 многоквартирных и частных жилых домов, сгорело 40 автомобилей. На месте обстрела до сих пор разбирают завалы, люди приносят цветы и игрушки к импровизированному мемориалу, чтобы почтить память погибших детей и взрослых.

Россия и кремлевские СМИ утверждают, что российская армия в Украине не атакует гражданские объекты и инфраструктуру. Ежедневно Россия производит обстрелы украинских городов и сел, в результате которых погибают и тяжело травмируются гражданские и дети. Российские атаки уничтожают критически важную для жизнедеятельности населенных пунктов инфраструктуру, больницы, жилые дома, учебные заведения и детские сады.

Фоторепортаж Радіо Свобода.

Утром 14 июля российские войска обстреляли ракетами центр Винницы.
1 Утром 14 июля российские войска обстреляли ракетами центр Винницы.
Разрушенный Дом офицеров в Виннице после ракетных обстрелов. Вид сверху
2 Разрушенный Дом офицеров в Виннице после ракетных обстрелов. Вид сверху
Поврежденный ракетными ударами Дом офицеров в Виннице
3 Поврежденный ракетными ударами Дом офицеров в Виннице
Разбор завалов здания Дома офицеров в Виннице
4 Разбор завалов здания Дома офицеров в Виннице

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