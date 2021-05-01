«Цель номер один». Как 10 лет назад США ликвидировали Усаму бин Ладена

3 Тренировочный лагерь для джихадистов, которые боролись против советских войск, вторгшихся в Афганистан в 1979 году. Бин Ладен использовал свое состояние для финансирования тренировочных лагерей в Пакистане, где иностранные боевики могли готовиться к бою и пересекать границу с Афганистаном, чтобы воевать с советскими войсками