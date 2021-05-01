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«Цель номер один». Как 10 лет назад США ликвидировали Усаму бин Ладена

2 мая 2011 в результате ночного рейда элитных американских спецназовцев погиб самый разыскиваемый террорист в мире – Усама бин Ладен
Усаму бин Ладена в Соединенных Штатах считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек. Лидер &laquo;Аль-Каиды&raquo; был убит американским спецназом в Пакистане в 2011 году
1 Усаму бин Ладена в Соединенных Штатах считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек. Лидер «Аль-Каиды» был убит американским спецназом в Пакистане в 2011 году
Фотография, на которой, как считается, изображен бин Ладен на занятиях по дзюдо в Саудовской Аравии в начале 1980-х годов.&nbsp;Бин Ладен был сыном миллиардера &ndash; строительного магната, который имел тесные личные связи с королевской семьей Саудовской Аравии
2 Фотография, на которой, как считается, изображен бин Ладен на занятиях по дзюдо в Саудовской Аравии в начале 1980-х годов. Бин Ладен был сыном миллиардера – строительного магната, который имел тесные личные связи с королевской семьей Саудовской Аравии
Тренировочный лагерь для джихадистов, которые боролись против советских войск, вторгшихся в Афганистан в 1979 году. Бин Ладен использовал свое состояние для финансирования тренировочных лагерей в Пакистане, где иностранные боевики могли готовиться к бою и пересекать границу с Афганистаном, чтобы воевать с советскими войсками
3 Тренировочный лагерь для джихадистов, которые боролись против советских войск, вторгшихся в Афганистан в 1979 году. Бин Ладен использовал свое состояние для финансирования тренировочных лагерей в Пакистане, где иностранные боевики могли готовиться к бою и пересекать границу с Афганистаном, чтобы воевать с советскими войсками
Примерно в конце советско-афганской войны бин Ладен (на фото в центре, 1998 год) сформировал то, что стало известно как &laquo;Аль-Каида&raquo;. Затем лидер террористов объявил войну &laquo;евреям и крестоносцам&raquo; и провозгласил, что убийство жителей Запада &ndash; &laquo;личный долг каждого мусульманина&raquo;
4 Примерно в конце советско-афганской войны бин Ладен (на фото в центре, 1998 год) сформировал то, что стало известно как «Аль-Каида». Затем лидер террористов объявил войну «евреям и крестоносцам» и провозгласил, что убийство жителей Запада – «личный долг каждого мусульманина»

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