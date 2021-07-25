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Фото

Самые яркие фотографии недели со всего мира (фотогалерея)

В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, на которой вещает Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 29 неделю 2021 года.

Самые яркие фото недели за прошлую неделю можно посмотреть здесь.

Теперь можно установить новое приложение Крым.Реалии для смартфонов и планшетов на платформе iOS и на платформе Android.
Крымские татары готовятся к жертвоприношению во время празднования Курбан-байрам, Саки, 20 июля
1 Крымские татары готовятся к жертвоприношению во время празднования Курбан-байрам, Саки, 20 июля
К 30-летнему юбилею независимости Украины на полигоне аграрных инноваций под Киевом кукурузой высеяли малый государственный герб, который официально стал самым большим трезубцем из всех когда-либо созданных таким способом
2 К 30-летнему юбилею независимости Украины на полигоне аграрных инноваций под Киевом кукурузой высеяли малый государственный герб, который официально стал самым большим трезубцем из всех когда-либо созданных таким способом
На фотографии, предоставленной Роскосмосом, ракета-носитель &laquo;Протон-М&raquo; с модулем &laquo;Наука&raquo; стартует со стартовой площадки на российском космическом объекте в Байконуре, Казахстан, 21 июля
3 На фотографии, предоставленной Роскосмосом, ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартует со стартовой площадки на российском космическом объекте в Байконуре, Казахстан, 21 июля
Афганские службы безопасности осматривают место взрыва бомбы на обочине дороги, в результате которой погибли шестеро мирных жителей на окраине Джелалабада, 21 июля &nbsp;
4 Афганские службы безопасности осматривают место взрыва бомбы на обочине дороги, в результате которой погибли шестеро мирных жителей на окраине Джелалабада, 21 июля
 

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